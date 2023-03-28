ما هي "عصا كرة القدم" التي مُنحت لليونيل ميسي؟ (فيديو)

تكريم آخر..

وفي نفس الحفل، تم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل كأس العالم.

وقال ميسي: "لم أحلم أو أفكر في هذا، حلمي كان الاستمتاع بما أحببت منذ أن كنت طفلا، وهو أن أكون لاعبا محترفا، وأفعل ما أحب في حياتي".

"الطريق كان طويلا جدا، الكثير من القرارات والهزائم، لكني كنت أتطلع للمستقبل دائما وأردت الفوز".

وتابع: "أعتقد أن أهم شيء هو القتال من أجل أحلامك، وأن كل شيء ممكن وعليك الاستمتاع باللعب وهو الأمر الأجمل".

وحصل لاعبو الأرجنتين والطاقم التدريبي للمنتخب على نماذج مصغرة لكأس العالم وكأس كوبا أمريكا، وهو اللقب الذي ناله الفريق في 2021.