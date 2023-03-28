ما هي "عصا كرة القدم" التي مُنحت لليونيل ميسي؟ (فيديو)
منح أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، ليونيل ميسي "عصا كرة القدم" خلال احتفالية الاتحاد بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوريس الليلة الماضية.
وأقيمت احتفالية الكونميبول لمنتخب الأرجنتين احتفالا بعودة هيمنة أمريكا الجنوبية على كرة القدم العالمية بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما، وهي المرة الأولى التي يفوز بها منتخب من أمريكا الجنوبية بالمونديال منذ البرازيل التي حققت اللقب في كوريا واليابان عام 2002.
وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر الكونميبول في باراغواي، منح دومينغيز عصا كرة القدم لميسي في وجود كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومنتخب الأرجنتين كاملا ومشاهير كرة القدم بأمريكا الجنوبية.
وتحدث دومينغيز لميسي :"يا ليو، أريد أن أنصبك حاكما لكرة القدم والأفضل في تاريخها بإعطائك عصا كرة القدم، العصا السحرية".
ورد ميسي قائلا: "هذا كثير، أردت فقط أن أفعل ما أحب، لكن ما يحدث حاليا يؤكد أن كل شيء ممكن".
تكريم آخر..
وفي نفس الحفل، تم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل كأس العالم.
وقال ميسي: "لم أحلم أو أفكر في هذا، حلمي كان الاستمتاع بما أحببت منذ أن كنت طفلا، وهو أن أكون لاعبا محترفا، وأفعل ما أحب في حياتي".
"الطريق كان طويلا جدا، الكثير من القرارات والهزائم، لكني كنت أتطلع للمستقبل دائما وأردت الفوز".
وتابع: "أعتقد أن أهم شيء هو القتال من أجل أحلامك، وأن كل شيء ممكن وعليك الاستمتاع باللعب وهو الأمر الأجمل".
وحصل لاعبو الأرجنتين والطاقم التدريبي للمنتخب على نماذج مصغرة لكأس العالم وكأس كوبا أمريكا، وهو اللقب الذي ناله الفريق في 2021.