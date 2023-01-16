ماركا: التوتر يتزايد في ريال مدريد

تحت عنوان "التوتر يتزايد في ريال مدريد"، أشارت صحيفة "ماركا" إلى حدوث حالة من الغضب داخل النادي بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد.

وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر الإسبانية بعدما هز غافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك ليفوز الفريق الكتالوني 3-1 على غريمه ريال مدريد في السعودية.

وسيطر برشلونة على المباراة تمامًا، واستغل ثلاثة أخطاء من ريال مدريد ليحرز ثلاثة أهداف.

وقال الصحفي خوسيه فيليكس دياز، في تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الإثنين، إن "الإنذارات انطلقت بقوة في ريال مدريد، النادي دخل أزمة بعد الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها أمام برشلونة في الرياض، والآن أصبحت مباراة الكأس يوم الخميس المقبل ضد فياريال بمثابة نهائي".