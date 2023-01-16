ماركا: التوتر يتزايد في ريال مدريد
تحت عنوان "التوتر يتزايد في ريال مدريد"، أشارت صحيفة "ماركا" إلى حدوث حالة من الغضب داخل النادي بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد.
وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر الإسبانية بعدما هز غافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك ليفوز الفريق الكتالوني 3-1 على غريمه ريال مدريد في السعودية.
وسيطر برشلونة على المباراة تمامًا، واستغل ثلاثة أخطاء من ريال مدريد ليحرز ثلاثة أهداف.
وقال الصحفي خوسيه فيليكس دياز، في تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الإثنين، إن "الإنذارات انطلقت بقوة في ريال مدريد، النادي دخل أزمة بعد الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها أمام برشلونة في الرياض، والآن أصبحت مباراة الكأس يوم الخميس المقبل ضد فياريال بمثابة نهائي".
وأضاف التقرير: "أول هزيمة لأنشيلوتي في نهائي منذ 2010 تأتي جنبًا إلى جنب مع صورة حزينة لبطل الليغا، بالإضافة إلى ذلك يرافقه صعود برشلونة مع تتويج تشافي هيرنانديز بأول ألقابه كمدرب للبلوغرانا، حتى أن اللاعبين لم يظهروا أي ردة فعل خلال 90 دقيقة من اللعب، بل إن التسديدة الأولى بين الخشبات الثلاث جاءت في الدقيقة 69".
واختتم التقرير: "أنشيلوتي يقول إن كرة القدم تدور حول النتائج وفي هذا الوقت النتائج غير جيدة، لكن في الوقت الحالي ما زال هناك هامش من الثقة، لكن الإخفاقات تزداد، فهناك هدوء حتى الآن لكن ذلك قد يتحول فجأة إلى عاصفة".
وعزز برشلونة رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقب السوبر الإسباني، بعدما أحرزه للمرة الـ14 في تاريخه، وحصل على أول ألقابه مع مدربه تشافي، الذي تولى قيادته في نوفمبر 2021.
كما يعد هذا هو الانتصار الخامس لبرشلونة في السوبر الإسباني على ريال مدريد، الذي حقق 9 انتصارات على النادي الكتالوني، فيما خيم التعادل على مباراتين، خلال 16 لقاء أقيمت بين الفريقين في البطولة.