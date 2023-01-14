كريم بنزيما يكشف سبب عدم التقاطه صورة مع كريستيانو رونالدو

لكن الغريب في الأمر تجاهل لاعبي ريال مدريد الكبار، خاصة الفرنسي كريم بنزيما، زميلهم السابق رونالدو، حيث لم يظهر أي من اللاعبين خلال زيارة مهاجم النصر لتدريبات ريال مدريد.

وقال بنزيما ردا على تساؤلات الصحفيين عن علاقته برونالدو، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لسنا بحاجة إلى التقاط صورة معًا لنقول إننا أصدقاء، لسنا بحاجة إلى ذلك، لقد كان أثناء التدريب ولكن لم يكن لدي وقت للتحدث معه".

وأضاف بنزيما موجها سؤاله للصحفي: "في الحقيقة أنني لم أرَ كريستيانو بالأمس، الصور هذه يمكن نشرها على إنستغرام أو السوشيال ميديا ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغداً إذا رأيته ساتحدث معه".