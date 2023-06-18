غريزمان يرد بشكل حاسم على تقارير رحيله إلى باريس سان جيرمان
حرص الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري.
وارتبط اسم غريزمان بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعد رحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، استغلالًا لعلاقته القوية بمواطنه كيليان مبابي.
وقال غريزمان في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد: "أريد البقاء في أتلتيكو مدريد، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي أيضًا، هدفي هو الفوز بالليغا مع أتلتيكو، ومحاولة القيام بشيء مميز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".
وأضاف: أنا في وضع جيد مع فريقي، لن يكون هناك تغيير على المدى القريب، ورغم كل الشائعات بشأن اهتمام سان جيرمان، لا أرى نفسي إلا في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل".
وعن مركزه مع منتخب فرنسا، أشار: "أنا شخص أحب التسجيل وأحب جعل الآخرين يلعبون. إنها لعبتي، إنها طريقتي في التفكير، دائمًا الفريق قبلي، وسيظل دائمًا كذلك. هذا ما أحاول تعليمه لأولادي قليلًا".
وتطرق غريزمان للحديث عن زميله كيليان مبابي، قائلًا: "كيليان لاعب رائع، كل شيء معه على ما يرام، داخل وخارج الملعب نحن صديقان مقربان، ودائمًا ما يصنع الفارق معنا في كل المباريات، نحن سعداء للغاية فهو قائدنا حاليًا".
ويتمتع غريزمان بدعم كبير في أتلتيكو، حيث خاض 341 مباراة مع النادي في فترتين منفصلتين تحت قيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني.
واستمتع غريزمان بواحد من أفضل مواسم مسيرته في الدوري الإسباني، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 17 هدفًا في 38 مباراة بالدوري، ليحتل أتلتيكو المركز الثالث بالمسابقة.
ولعب غريزمان أيضًا دور البطولة في كأس العالم 2022، حيث كان أحد أبرز نجوم فرنسا التي وصلت إلى المباراة النهائية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.