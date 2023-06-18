غريزمان يرد بشكل حاسم على تقارير رحيله إلى باريس سان جيرمان

حرص الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم غريزمان بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعد رحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، استغلالًا لعلاقته القوية بمواطنه كيليان مبابي.

وقال غريزمان في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد: "أريد البقاء في أتلتيكو مدريد، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي أيضًا، هدفي هو الفوز بالليغا مع أتلتيكو، ومحاولة القيام بشيء مميز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".