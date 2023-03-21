اختيار مبابي قائدا لمنتخب فرنسا على حساب غريزمان

وحسب صحيفة "ليكيب" كان أمام ديدييه ديشامب الخيار بين أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لخلافة هوغو لوريس القائد الأول للمنتخب الفرنسي لكنه اختار النجم الشاب البالغ من العمر 24 عاما.

وقال ديدييه ديشامب في تصريحات حول معيار اختيار قائد المنتخب الفرنسي: "هناك معيار واحد وهو الشرعية. الحديث الذي سأجريه مع اللاعبين سيغذي رؤيتي. إنه شيء يجب أن يحدث بشكل طبيعي".

وشارك كيليان مبابي في 66 مباراة دولية وسجل 36 هدفا وكان نجم المنتخب الفرنسي خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 حيث توج هدافا للمسابقة وسجل هاتريك في النهائي الذي خسره أمام منتخب الأرجنتين.

كما قرر ديدييه ديشامب اختيار مايك ماينان حارس ميلان حارسا أول للمنتخب الفرنسي بعد اعتزال الحارس الرسمي القائد هوغو لويس اللعب دوليا.