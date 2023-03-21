اختيار مبابي قائدا لمنتخب فرنسا على حساب غريزمان
اختار ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، المهاجم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قائدا جديدا بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس والمدافع رافائيل فاران اللعب دوليا.
وأعلن القائدان السابقان الاعتزال الدولي بعد خسارة فرنسا كأس العالم قطر 2022، حيث ظفرت الأرجنتين باللقب بركلات الترجيح.
وحسب صحيفة "ليكيب" كان أمام ديدييه ديشامب الخيار بين أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لخلافة هوغو لوريس القائد الأول للمنتخب الفرنسي لكنه اختار النجم الشاب البالغ من العمر 24 عاما.
وقال ديدييه ديشامب في تصريحات حول معيار اختيار قائد المنتخب الفرنسي: "هناك معيار واحد وهو الشرعية. الحديث الذي سأجريه مع اللاعبين سيغذي رؤيتي. إنه شيء يجب أن يحدث بشكل طبيعي".
وشارك كيليان مبابي في 66 مباراة دولية وسجل 36 هدفا وكان نجم المنتخب الفرنسي خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 حيث توج هدافا للمسابقة وسجل هاتريك في النهائي الذي خسره أمام منتخب الأرجنتين.
كما قرر ديدييه ديشامب اختيار مايك ماينان حارس ميلان حارسا أول للمنتخب الفرنسي بعد اعتزال الحارس الرسمي القائد هوغو لويس اللعب دوليا.
وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن خلافات في غرفة خلع ملابس المنتخب الفرنسي خلال فترة كأس العالم، على خلفية قضية استبعاد كريم بنزيما من معسكر الديوك في المونديال.
وقرر كريم بنزيما هو الآخر اعتزال اللعب الدولي.
وأشارت تقارير فرنسية إلى أن هناك حفلا لتكريم اللاعبين المعتزلين مؤخرا بعد كأس العالم على هامش مباراة فرنسا وهولندا، لكن بنزيما قرر عدم حضوره بسبب خلافاته مع ديشامب.
وظهرت مطالبات عديدة بتعيين مبابي قائدا لمنتخب فرنسا على خلفية مساندته لزين الدين زيدان ضد لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابق بعد هجوم الأخير على مدرب ريال مدريد السابق في تصريحات صحفية بعد المونديال.