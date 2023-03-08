ما هي العقوبات التي تنتظر برشلونة حال إدانته بالفساد في قضية نيغريرا؟
قرر المدعي العام في إسبانيا إدانة برشلونة بتهمة الفساد التجاري بسبب دفعه مبالغ مالية لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكي نيغريرا، رئيس لجنة الحكام السابق، وهي جريمة دخلت حيز التنفيذ مع الإصلاح الجنائي لعام 2010، وتشمل الاحتيال في المجال الرياضي.
وركزت صحيفة "آس" الإسبانية على العقوبات المنتظرة على نادي برشلونة في حالة إدانته، وأكدت أن القانون في ما يخص الشركات يفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة، كما حدث حين تمت إدانة برشلونة في قضية صفقة نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الحالي، ووافقت إدارة الفريق على دفع 5.5 مليون يورو غرامة.
وسيكون بإمكان برشلونة مواصلة اللعب والمنافسة في البطولات المحلية في إسبانيا، حيث لا يمكن للقضاء أن يحكم بإيقاف نشاط الفريق أو حله وفرض عقوبات رياضية.
لكن على الصعيدين القاري والدولي هناك الاتحادان الأوروبي لكرة القدم والدولي للعبة، يراقبان القضية ويتابعان تطوراتها ويملكان الحق في معاقبة برشلونة.
وفي حالة إدانة القضاء للنادي الكتالوني يمكن لـ"يويفا" و"فيفا" منع برشلونة من المشاركة في المنافسات الأوروبية والعالمية لمدة معينة، كما يمكن للفيفا التدخل في القضية رياضيا من خلال حذف نقاط أو هبوط الفريق لدرجة أدنى.
وبالنسبة للأشخاص، الوحيد المتهم هو الرئيس السابق للنادي ماريا بارتوميو، الذي أشرف على دفع الأموال في الفترة ما بعد عام 2010، وفي حال إدانته فعقوبته حسب القانون السجن ما بين 6 أشهر و4 سنوات، وقد يستفيد من تقليل المدة لكونه الرئيس الذي أوقف المدفوعات، وعقوبته تتراوح بين 4 أشهر وسنتين سجنًا.
وأكد الخبير القضائي جورج فاكيرو للصحيفة، أن العقوبات على الأشخاص قد تشمل السجن والمنع من مزاولة النشاط الرياضي لفترة تتراوح ما بين 3 و9 سنوات وغرامات مالية كبيرة تعادل 3 أضعاف ما تم دفعه.
وكانت تقارير أشارت، الشهر الماضي، إلى أن النادي دفع 6.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لخوسيه نيغريرا، وقال النادي في البداية، إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، وإنه لم يستفد من أي أفضلية في الملعب.
ووفقًا لصحيفة "إل بايس"، فإن المدعي العام سيرفع دعوى قضائية ضد برشلونة، وبارتوميو، الرئيس السابق للنادي، ونيغريرا، وستقرر المحكمة ما إذ كانت هناك أدلة دامغة تقف خلف القضية حتى تنظر فيها، إذ يحتاج المدعي إلى أن يظهر أن مدفوعات النادي لنيغريرا كان لها تأثير في نتائج الفريق.