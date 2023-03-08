ما هي العقوبات التي تنتظر برشلونة حال إدانته بالفساد في قضية نيغريرا؟

وركزت صحيفة "آس" الإسبانية على العقوبات المنتظرة على نادي برشلونة في حالة إدانته، وأكدت أن القانون في ما يخص الشركات يفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة، كما حدث حين تمت إدانة برشلونة في قضية صفقة نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الحالي، ووافقت إدارة الفريق على دفع 5.5 مليون يورو غرامة.

وسيكون بإمكان برشلونة مواصلة اللعب والمنافسة في البطولات المحلية في إسبانيا، حيث لا يمكن للقضاء أن يحكم بإيقاف نشاط الفريق أو حله وفرض عقوبات رياضية.

لكن على الصعيدين القاري والدولي هناك الاتحادان الأوروبي لكرة القدم والدولي للعبة، يراقبان القضية ويتابعان تطوراتها ويملكان الحق في معاقبة برشلونة.

وفي حالة إدانة القضاء للنادي الكتالوني يمكن لـ"يويفا" و"فيفا" منع برشلونة من المشاركة في المنافسات الأوروبية والعالمية لمدة معينة، كما يمكن للفيفا التدخل في القضية رياضيا من خلال حذف نقاط أو هبوط الفريق لدرجة أدنى.