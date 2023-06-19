خيسوس نافاس يحقق إنجازا تاريخيا بعد تتويج إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية
حقق خيسوس نافاس، مدافع إشبيلية والمنتخب الإسباني، إنجازا تاريخيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد، على حساب كرواتيا.
واقتنص المنتخب الإسباني لقب بطولة دوري الأمم الأوربية بعد الفوز على كرواتيا في النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
منتخب إسبانيا توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليضيف اللقب الدولي الخامس إلى خزائنه، بعد يورو 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010.
وجمع نافاس، البالغ 37 عاماً، بين 3 ألقاب عملاقة وكبيرة، إذ كانت البداية بلقب كأس العالم 2010 ثم كأس أمم أوروبا 2012 وبعد ذلك رفع كأس مسابقة دوري الأمم الأوروبية (2023)، ليصبح أول لاعب في التاريخ يتوج بالبطولات الثلاث.
وكان نافاس، قد حقق إنجازا حين شارك في مواجهة نصف النهائي أمام إيطاليا ولعب مع المنتخب بعمر 37 عاما و206 أيام ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة مع المنتخب الإسباني، متفوقًا على الحارس أنتوني راماليتس الذي شارك بعمر 36 عامًا و349 يوما في مباراة ضد ويلز يوم 18 مايو 1961.
وخاض نافاس مباراته الأولى مع المنتخب وهو في عمر الـ24 في نوفمبر 2009.
وعاد نافاس إلى صفوف منتخب إسبانيا في توقف يونيو الجاري بعد أن كانت آخر مبارياته الدولية في أكتوبر 2020 ضد أوكرانيا.
ويعتبر هذا أول لقب أوروبي لإسبانيا منذ عام 2012، كما أنه أول لقب للماتادور بدوري الأمم الأوروبية.
ووصل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.