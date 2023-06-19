خيسوس نافاس يحقق إنجازا تاريخيا بعد تتويج إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية

حقق خيسوس نافاس، مدافع إشبيلية والمنتخب الإسباني، إنجازا تاريخيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد، على حساب كرواتيا.

واقتنص المنتخب الإسباني لقب بطولة دوري الأمم الأوربية بعد الفوز على كرواتيا في النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

منتخب إسبانيا توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليضيف اللقب الدولي الخامس إلى خزائنه، بعد يورو 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010.