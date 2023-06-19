إسبانيا تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليحتكما إلى لعب الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل، لتحسم ركلات الترجيح الموقف، بعدما ابتسمت لمصلحة المنتخب الإسباني.

وأنقذ سيموني ركلة لوفرو ماير ليمنح إيمريك لابورت فرصة الحسم لإسبانيا لكن المدافع سدد في العارضة.

ولعب أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

كما أنقذ سيمون ركلة أخرى من برونو بتكوفيتش ليجدد أمل إسبانيا ونفذ داني كارفخال ركلة التتويج بطريقة بانينكا.