إسبانيا تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
توج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا مساء الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (فينورد) بمدينة روتردام الهولندية.
ويصطدم منتخب كرواتيا بنظيره الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب فينورد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليحتكما إلى لعب الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل، لتحسم ركلات الترجيح الموقف، بعدما ابتسمت لمصلحة المنتخب الإسباني.
وأنقذ سيموني ركلة لوفرو ماير ليمنح إيمريك لابورت فرصة الحسم لإسبانيا لكن المدافع سدد في العارضة.
ولعب أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.
كما أنقذ سيمون ركلة أخرى من برونو بتكوفيتش ليجدد أمل إسبانيا ونفذ داني كارفخال ركلة التتويج بطريقة بانينكا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم، حيث توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه 1 - صفر على نظيره الهولندي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
فيما فاز المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية بانتصاره 2 - 1 على منتخب إسبانيا في مدينة ميلان الإيطالية.