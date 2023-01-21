أليغري يطالب يوفنتوس بالتركيز في الملعب وتجاهل أزمة خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن فريقه يجب أن يلتزم "بأداء واجبه" في الملعب بعد خصم 15 نقطة من رصيده بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم من قبل محكمة إيطالية، أمس الجمعة؛ ليتراجع إلى منتصف الجدول.

وجاء الحكم، الذي وجه ضربة لسمعة النادي المنتمي لتورينو، أكثر قسوة من مطالبة مدع في قضايا كرة القدم بخصم تسع نقاط خلال جلسة استماع للتحقيق في تعاملات يوفنتوس مع الانتقالات.

ومع تبقي 20 مباراة بالدوري هذا الموسم كان يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر نابولي، لكن الخصم سيجبره على التراجع للمركز العاشر، خارج المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية المربحة.

وقال يوفنتوس إنه سيطعن على العقوبة بمجرد نشر أسباب الحكم.