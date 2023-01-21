رسميًا: خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب قضايا انتقالات لاعبيه
قررت محكمة استئناف كروية إيطالية خصم 15 نقطة من فريق يوفنتوس، لتُعقّد موقفه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "سيريا آي".
وخضع يوفنتوس للتحقيق في قضايا مالية، ومخالفات تخص الصفقات وعقود اللاعبين.
ومن بين الصفقات التي تم التحقيق بشأنها صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعقده مع الفريق الذي استمر 3 مواسم، بعد استقدامه من ريال مدريد.
وقررت محكمة الاستئناف، مساء اليوم الجمعة، قبول الاستئناف المقدم من المدعى العام الإيطالي، وإعادة فتح التحقيق مع نادي يوفنتوس بشأن تضخم رأس المال خلال فترات الانتقالات الماضية.
وعلى خلفية قبول استئناف المدعى العام وتورط يوفنتوس، تم خصم 15 نقطة من "السيدة العجوز" خلال بطولة الدوري هذا الموسم.
ويحق لنادي يوفنتوس الاستئناف على قرار خصم الـ15 نقطة ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة بالكامل إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.
وعقب هذا القرار تراجع يوفنتوس إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن كان يحتل المركز الثالث.
وستؤثر هذه العقوبة على موقف يوفنتوس من المنافسة على لقب الدوري، بالإضافة إلى أنها قد تطيح به من اللعب في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل.