رسميًا: خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب قضايا انتقالات لاعبيه

وقررت محكمة الاستئناف، مساء اليوم الجمعة، قبول الاستئناف المقدم من المدعى العام الإيطالي، وإعادة فتح التحقيق مع نادي يوفنتوس بشأن تضخم رأس المال خلال فترات الانتقالات الماضية.

وعلى خلفية قبول استئناف المدعى العام وتورط يوفنتوس، تم خصم 15 نقطة من "السيدة العجوز" خلال بطولة الدوري هذا الموسم.

ويحق لنادي يوفنتوس الاستئناف على قرار خصم الـ15 نقطة ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة بالكامل إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.