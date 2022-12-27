لينغارد: تلقيت "وعودًا زائفة" من مانشستر يونايتد

قال جيسي لينغارد، لاعب وسط نوتنغهام فورست، إنه تلقى "وعودًا زائفة" تتعلق بمدة اللعب من ناديه السابق مانشستر يونايتد خلال عامه الأخير مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفًا أنه لا يعلم حتى الآن السبب وراء قلة مشاركاته مع الفريق.

وكان لينغارد انضم إلى مانشستر يونايتد في السابعة من عمره وعاد إلى النادي في العام الماضي بعد إعارة ناجحة مع وست هام يونايتد، حيث أحيا مسيرته وأحرز تسعة أهداف وأسهم في خمس فرص للتهديف خلال نصف موسم.

وشارك لينغارد (30 عامًا) في 232 مباراة مع فريق طفولته، لكنه شارك أساسيًّا من البداية مرتين فقط على مستوى الدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة المدربين السابقين أولي غونار سولشاير ورالف رانجنيك قبل أن ينضم إلى نوتنغهام فورست في صفقة انتقال حر في وقت سابق من العام الجاري.