مانشستر يونايتد يوضح موقف هاري ماغواير من المشاركة أمام نوتنغهام

قال مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن قلب دفاعه هاري ماغواير يتوقع أن يعود للتشكيلة وأن يشارك في مباراة غد الثلاثاء أمام الضيف نوتنغهام فورست في الدوري بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة للفريق بسبب المرض.

وغاب الإنجليزي الدولي ماغواير عن فوز يونايتد 2-صفر على بيرنلي وتأهله لدور الثمانية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الأسبوع الماضي.

وقال الهولندي إريك تين هاغ، مدرب يونايتد، في تصريحات صحفية "واجهنا بعض المشكلات بسبب المرض مثلما حدث مع هاري ماغواير لكنه عاد للتدريب الفعلي (الجمعة) لذا أنا سعيد بذلك".