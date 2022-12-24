رسميًا.. مانشستر يونايتد يمدد عقدي راشفورد ودالوت
قال الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن النادي مدد ولمدة عام واحد عقود 4 من لاعبي الفريق الأول من بينهم المهاجم ماركوس راشفورد.
وشملت التجديدات كلًا من: راشفورد، وديوغو دالوت، وفريد، ولوك شاو، بالنظر لوجود بنود في عقودهم تسمح بالتمديد لمدة 12 شهرا.
واستعاد راشفورد سابق تألقه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تين هاغ، وشارك مع الفريق في 20 مباراة في جميع المنافسات، وأحرز 9 أهداف، بينما أسهم دالوت، وفريد، وشو، بصورة واضحة في مسيرة الفريق أيضًا، إذ شارك كل منهم في 15 مباراة على الأقل على مستوى جميع المسابقات.
وقال تين هاغ عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "نعم يمكنني تأكيد ذلك".
وأضاف: "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون لديهم دور هائل في هذا الاتجاه، ونريد التطور ودعم هؤلاء اللاعبين، ونريدهم أن يستمروا في مسيرتنا".
وتابع: "هذا هو السبب في اتخاذ هذه القرارات، وأنا على ثقة بأنها قرارات صحيحة، ونعمل على بناء فريق من أجل المستقبل..".
وهذا هو العام الأخير أيضًا في عقد حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، ويتضمن بندًا يتيح التمديد لكن لم يتم بعد الاتفاق بين الطرفين على الاستمرار.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، وسيلتقي في الجولة المقبلة مع نوتنهام فورست الذي يحتل المركز الـ18