رسميًا.. مانشستر يونايتد يمدد عقدي راشفورد ودالوت

قال الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن النادي مدد ولمدة عام واحد عقود 4 من لاعبي الفريق الأول من بينهم المهاجم ماركوس راشفورد.

وشملت التجديدات كلًا من: راشفورد، وديوغو دالوت، وفريد، ولوك شاو، بالنظر لوجود بنود في عقودهم تسمح بالتمديد لمدة 12 شهرا.