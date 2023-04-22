بعد هدفه في شباك نوتنغهام.. محمد صلاح يتقدم في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين

ووصل عدد أهداف "صلاح" مع ليفربول في مختلف المسابقات إلى 183 هدفًا، ليصبح سادس هدافي "الريدز" في تاريخ النادي.

وتساوى محمد صلاح في ذلك مع النجم السابق لفريق ليفربول، روبي فاولر، حيث حقق الأخير هذا الرقم في 369 مباراة، بينما حققه الدولي المصري في 298 مباراة.

كما يعد هذا الهدف رقم 16 لمحمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين، حتى الآن.