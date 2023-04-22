محمد صلاح يظهر برفقة ليو نجل ستيفن جيرارد قبل انطلاق مباراة ليفربول ونوتنغهام (فيديو)

وكان ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول قد كشف في فيديو سابق عن عشق نجله لمحمد صلاح.

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقطعا من الحوار أوضح فيه جيرارد حب نجله ليو للنجم المصري.

وسأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل، فرد أسطورة ليفربول قائلا: "عندما كنت صغيرا كان جون بارنز، بارنز كان مثلك، لاعب مهاري يمكنه تسجيل الأهداف بمهارته الفردية مثلما تفعل حاليا".

وأضاف: "لقد كان لاعبا حاسما، يمكنه تغيير شكل المباراة، وقيادة فريقه للفوز".

وحين سأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال ستيفن: "أنت.. لا بد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني".

وأتم: "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له".