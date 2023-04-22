محمد صلاح يظهر برفقة ليو نجل ستيفن جيرارد قبل انطلاق مباراة ليفربول ونوتنغهام (فيديو)
اصطحب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الطفل ليو نجل أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد، خلال دخوله لأرضية الملعب قبل انطلاقة مواجهة نوتنغهام فورست في مشهد رائع.
ليفربول يستضيف نوتنغهام فورست على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 32، تحت قيادة تحكيمية للإنجليزي مايكل أوليفر.
وظهر ليو رفقة صلاح ضمن الأطفال الذين يرافقون اللاعبين قبل انطلاق المباراة.
وكان ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول قد كشف في فيديو سابق عن عشق نجله لمحمد صلاح.
ونشر حساب ليفربول على تويتر مقطعا من الحوار أوضح فيه جيرارد حب نجله ليو للنجم المصري.
وسأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل، فرد أسطورة ليفربول قائلا: "عندما كنت صغيرا كان جون بارنز، بارنز كان مثلك، لاعب مهاري يمكنه تسجيل الأهداف بمهارته الفردية مثلما تفعل حاليا".
وأضاف: "لقد كان لاعبا حاسما، يمكنه تغيير شكل المباراة، وقيادة فريقه للفوز".
وحين سأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال ستيفن: "أنت.. لا بد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني".
وأتم: "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له".
وقضى جيرارد أكثر من 20 عاما مع ليفربول قبل أن يرحل لصفوف لوس أنجلوس غلاكسي الأمريكي ثم يعتزل كرة القدم.
على الرغم من عدم تتويجه بالدوري الإنجليزي لكن جيرارد قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا بالإضافة لثلاث بطولات كأس رابطة المحترفين وبطولتي كأس وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.
كما أنه رابع أكثر لاعب مثل المنتخب الإنجليزي بـ114 مباراة مشاركا في 3 بطولات يورو ومثلهم في كأس العالم.
وتمكن صلاح من تسجيل أهداف في آخر 5 مباريات لعبها مع ليفربول داخل الديار في كل البطولات.
وجاءت المباريات الخمس ضد كل من إيفرتون، وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، وآرسنال في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وساهم النجم المصري في 9 أهداف خلال تلك المباريات، بتسجيل 6 أهداف، وصناعة 3.
وكان صلاح حقق رقمًا قياسيًا في مباراة ليدز يونايتد الأخيرة، عندما بات أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ تسجيلًا بقدمه اليسرى برصيد 107 أهداف.
ورغم أن ليفربول لا يمر بأفضل أحواله إذ يقبع في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إلا أن صلاح يقدم أرقامًا جيدة، حيث ساهم في 22 هدفًا بتسجيل 15 وصناعة 7 خلال 30 مباراة في المسابقة المحلية.