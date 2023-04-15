إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي
إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي
إنجلترا

هالاند يعادل رقم محمد صلاح بعد هدفيه في مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر

رفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا.
فريق التحرير
فريق التحرير

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفين في شباك ليستر سيتي، يوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وافتتح جون ستونز التسجيل للسيتيزن في الدقيقة الخامسة، بينما أضاف هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 25.

هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية
هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا، ولم يعد يفصله سوى 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي للبريميرليغ خلال موسم واحد.

وتفوق هالاند على الثنائي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو (31 هدفا)، وعادل رصيد محمد صلاح، الذي حققه في موسم 2017-2018 (32 هدفا).

إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي
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ولا يتفوق على هالاند سوى الثنائي أندي كول وألان شيرار (34 هدفا).

ويمتلك هالاند فرصة تحطيم رقم صلاح، حيث ينتظر مانشستر سيتي خوض 8 مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي

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