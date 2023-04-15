هالاند يعادل رقم محمد صلاح بعد هدفيه في مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفين في شباك ليستر سيتي، يوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وافتتح جون ستونز التسجيل للسيتيزن في الدقيقة الخامسة، بينما أضاف هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 25.