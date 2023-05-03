لامبارد بعد استمرار هزائم تشيلسي: لا توجد حلول سريعة

وكان لامبارد خسر آخر أربع مباريات مع إيفرتون ليعادل الرقم السلبي للمدرب آرثر كوكس مع ديربي كاونتي في 1988.

ولم يستطع لامبارد تغيير حظوظ تشيلسي منذ عودته لخوض فترة ثانية مع الفريق بعد إقالته في يناير كانون الثاني 2021.

وبدا لاعب إنجلترا السابق مذعورا وهو يشاهد دفاع فريقه الكارثي ليتقدم آرسنال 3-صفر في أول 34 دقيقة.

ورغم تحسن تشيلسي في الشوط الثاني، فقد أوضح تقييم لامبارد بعد المباراة المهمة التي ينتظرها المدرب الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وقال لامبارد: "هذا الموسم يوضح منذ بدايته وحتى نهايته أنه يجب التوصل للأسباب سريعا. الوضع لن ينصلح بين عشية وضحاها. الإجابة واضحة، علينا القيام بالأمور الأساسية بشكل أفضل للتحسن.

"الأمر اتضح أمس، الشوط الأول كان سيئا، لكنها الحقيقة، وهذا ما توصلت إليه".