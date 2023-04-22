ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام
أحرز ديوجو جوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
وافتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن بعد أربع دقائق أخرى سجل جوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.
وتعادل مورغان جيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى ثلاث دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.
وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.
ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.
ليستر يسقط وولفرهامبتون
انتفض ليستر سيتي المهدد بالهبوط وفاز 2-1 على وولفرهامبتون واندرارز لينهي صيامه على مدار عشر مباريات في تحقيق الانتصار في كل المسابقات، وحافظ على آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت.
وكان ليستر قد حصد نقطة واحدة في آخر تسع مباريات، وجاء الفوز أخيرا بعد غياب طويل، ليخرج فريق المدرب دين سميث من منطقة الهبوط ويتقدم إلى المركز 17 برصيد 28 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على إيفرتون، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز 13 برصيد 34 نقطة.
وتقدم وولفرهامبتون بهدف على عكس سير اللعب بواسطة ماتيوس كونيا بعد تمريرة ماريو ليمينا، لكن ليستر أدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها كليتشي إيهيناتشو وحصل عليها زميله جيمي فاردي.
وأثمر ضغط ليستر عن هدف الانتصار بواسطة تيموتي كاستاني بعد تمريرة فيكتور كريستيانسن في الدقيقة 75.
إيفرتون يتراجع لمنطقة الهبوط
أنهى إيفرتون سلسلة الانتصارات المتتالية لكريستال بالاس بقيادة مدربه الجديد روي هودجسون بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه لكنه تراجع إلى منطقة الهبوط من الدوري الإنجليزي.
وكانت الفرص الحقيقية قليلة على فترات، لكن سام جونستون حارس مرمى كريستال بالاس تصدى ببراعة لمحاولة من أليكس أيوبي بينما هز إيبريشي إيز لاعب بالاس الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.
وأنهى إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ميسون هولجيت، الذي شارك أساسيا للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بدت غير مستحقة إذ أنه استعاد الكرة في المخالفة التي أدت للإنذار.
وتراجع إيفرتون إلى منطقة الهبوط برصيد 28 نقطة من 32 مباراة بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي الذي فاز 2-1 على وولفرهامبتون. ويحتل بالاس المركز 12 برصيد 37 نقطة من 32 مباراة.
وكان بالاس قد فاز بثلاث مباريات خاضها منذ عودة هودجسون لتدريب الفريق وهيمن على الشوط الأول لكنه لم يتمكن من هز الشباك أمام فريق غابت عنه دقة التمرير.
وتحسن أداء إيفرتون بعد الاستراحة وكاد المهاجم دومينيك كالفرت-لوين أن يهز الشباك بعدما راوغ مدافعين اثنين داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أخطأت طريقها للمرمى.