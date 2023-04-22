ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام

ليستر يسقط وولفرهامبتون

انتفض ليستر سيتي المهدد بالهبوط وفاز 2-1 على وولفرهامبتون واندرارز لينهي صيامه على مدار عشر مباريات في تحقيق الانتصار في كل المسابقات، وحافظ على آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

وكان ليستر قد حصد نقطة واحدة في آخر تسع مباريات، وجاء الفوز أخيرا بعد غياب طويل، ليخرج فريق المدرب دين سميث من منطقة الهبوط ويتقدم إلى المركز 17 برصيد 28 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على إيفرتون، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز 13 برصيد 34 نقطة.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف على عكس سير اللعب بواسطة ماتيوس كونيا بعد تمريرة ماريو ليمينا، لكن ليستر أدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها كليتشي إيهيناتشو وحصل عليها زميله جيمي فاردي.

وأثمر ضغط ليستر عن هدف الانتصار بواسطة تيموتي كاستاني بعد تمريرة فيكتور كريستيانسن في الدقيقة 75.