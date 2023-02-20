ترتيب الحذاء الذهبي: إرلينغ هالاند يبتعد في الصدارة
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق جيد عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
ويحتل المهاجم النرويجي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 52 نقطة من 26 هدفا، ويحتل المركز الثاني النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، هداف الدوري النرويجي، الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفا و37،5 نقطة.
ويحتل المركز الثالث النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي متصدر هدافي الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة من 18 هدفا، فيما يحتل المركز الرابع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 34 نقطة من 17 هدفا.
ويحتل المركز السادس كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة متصدر هدافي الدوري الإسباني، والثلاثي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس)، متصدري هدافي الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة من 15 هدفا.
ترتيب أبرز هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 52 نقطة - 26 هدفا.
2- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي): 36 نقطة - 18 هدفا.
3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 34 نقطة - 17 هدفا.
4- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والكندي جوناثان دايفيد (ليل)، والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس): 30 نقطة - 15 هدفا.
5- الإنجليزي إيفان توني (برنتفورد)، والفرنسي وسام بن يدر (موناكو)، والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، والفرنسي ألكسندر لاغازيت (أولمبيك ليون): 28 نقطة - 14 هدفا.
6- الألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 26 نقطة - 13 هدفا.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
- باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.