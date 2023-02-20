ترتيب الحذاء الذهبي: إرلينغ هالاند يبتعد في الصدارة

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق جيد عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحتل المهاجم النرويجي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 52 نقطة من 26 هدفا، ويحتل المركز الثاني النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، هداف الدوري النرويجي، الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفا و37،5 نقطة.

ويحتل المركز الثالث النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي متصدر هدافي الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة من 18 هدفا، فيما يحتل المركز الرابع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 34 نقطة من 17 هدفا.

ويحتل المركز السادس كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة متصدر هدافي الدوري الإسباني، والثلاثي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس)، متصدري هدافي الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة من 15 هدفا.