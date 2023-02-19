وكيلة هالاند: سعر إيرلينغ يساوي مليار يورو وأنا لا أمزح
أكدت رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن قيمته حاليا مليار يورو وأن من يريد التعاقد معه عليه أن يدفع هذا المبلغ.
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند الألماني وأحرز 32 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن هذا الموسم.
وسجل المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا هذا الموسم، ويرتبط بعقد حتى 2027.
لكن وكيلة أعماله رافائيلا بيمنتا رفضت مؤخرًا إنكار أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي قبل أن تشير إلى أن قيمته الإجمالية ستبلغ مليار يورو في المستقبل.
ويحظى هالاند باهتمام العديد من الأندية رغم استمرار عقده مع مانشستر سيتي، إذ إن ريال مدريد يضعه ضمن أهدافه خلال السنوات المقبلة إلى جوار كيليان مبابي وكذلك برشلونة كان يتفاوض معه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.
وقالت في مقابلة مع برنامج "Telefoot" الفرنسي: "أنا متأكدة من أنه يساوي مليار يورو، أنا جادة لا أزمح، ومتأكدة من أن هذه هي قيمة اللاعب".
وشرحت بيمنتا ما يميز هالاند عن غيره من اللاعبين، مؤكدة طبيعته الواقعية وابتعاده عن الغرور.
وأوضحت: "إنه مستقبل اللعبة بسبب عمره وجودته ومساحة التطور المتاحة أمامه. يأكل اللازانيا قبل المباريات.. إنها خلطته السحرية. هو لا يرى نفسه مهمًا. إنه المستقبل".
وناقشت بيمنتا مؤخرًا احتمال وجود شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، قائلة: "اللغز مثير دائمًا للاهتمام، إنه دائمًا أكثر إثارة، أليس كذلك؟".
وبيمنتا، محامية برازيلية عملت مع وكيل الأعمال الراحل مينو رايولا، الذي توفي العام الماضي وقد ورثت كل أعماله التجارية وعملاءه.
وتتحدث بيمنتا ست لغات مختلفة، وهذا الأمر يمنحها ميزة للتفاوض مع جميع الأندية واللاعبين، وبسبب الثقة الكبيرة التي منحها رايولا لها، امتلكت أسهما كثيرة في شركة رايولا ووكلها الراحل بعدة أعمال خاصة وجعلها تتطور وتكسب خبرة أكبر.
ولا شك أن هالاند أبرز عملائها الحاليين والمستقبليين، إذ إنه لا يزال عمره 22 عاما وسيسطر على كرة القدم العالمية لعدة سنوات مقبلة، ومن المتوقع أن يحطم الكثير من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.