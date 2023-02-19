وكيلة هالاند: سعر إيرلينغ يساوي مليار يورو وأنا لا أمزح

أكدت رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن قيمته حاليا مليار يورو وأن من يريد التعاقد معه عليه أن يدفع هذا المبلغ.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند الألماني وأحرز 32 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وسجل المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا هذا الموسم، ويرتبط بعقد حتى 2027.