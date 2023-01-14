يورغن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام برايتون: أشعر بالقلق والإحباط
علق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على سقوط فريقه أمام نظيره برايتون، مساء السبت، قائلا إنه لا يتذكر مباراة أسوأ لفريقه من هزيمة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز الجناح سولي مارش هدفين مبكرين في الشوط الثاني وصنع هدفا آخر، ليمنح برايتون آند هوف ألبيون الفوز 3-صفر على ضيفه المتواضع ليفربول، ويتقدم فوقه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.
وهذا هو الفوز الأول لبرايتون على ليفربول في دوري الأضواء، وجاء مستحقا بعد قيادة مارش الفريق لترجمة سيطرته إلى أهداف.
وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: "محبط للغاية، تهانينا لبرايتون، لقد لعبوا مباراة رائعة ضد خصم سيئ، لم نكن جيدين اليوم ولا أتذكر مرحلة جيدة أو فترة أو أيًا كان".
وأضاف: "الأمر سيئ، سيئ حقًا، لا أتذكر مباراة أسوأ من ذلك، ربما ليست صعبة، كان برايتون الفريق الأفضل، وفوزه مستحق، لقد لعبوا بشكل جيد حقًا".
وتابع: "المباراة كانت بين فريق منظم للغاية ضد فريق غير منظم، وكانت المساحات كبيرة جدًا ولم نتمكن من الدفاع، من الواضح أن هذا ليس جيدًا، خاصة ضد فريق جيد مثل برايتون".
وأردف: "لقد أصبحوا أكثر ثقة وفعلنا العكس، يمكنني أن أتخيل أنهم سعداء للغاية لأنه كان أداءً رائعًا وجعلنا الأمر سهلاً للغاية في لحظات كثيرة جدًا".
وأكمل: "كانت لدي فكرة لتغيير التشكيل وهو محاولة مساعدة الفريق، كانت هذه هي الفكرة، لكننا لم نفعلها بشكل صحيح أبدًا، كنا دائمًا في منتصف الطريق وهذا أسوأ شيء يمكنك القيام به، لقد حاولنا مساعدة اللاعبين بتشكيلات مختلفة لكنها لم تنجح على الإطلاق، مسؤوليتي، وأنا أعلم ذلك، حاولنا تغييره مرة أخرى في الشوط الثاني لكننا كنا في موقف خاطئ تمامًا".
وشدد كلوب: "كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل لكننا لم نفعل، وهذا هو السبب في أنني نظرت بالطريقة التي كانت عليها".
واستطرد: "لقد تأخرنا دائمًا بعض الشيء وأشياء من هذا القبيل، إذا لم تفز في التحديات الرئيسية وخسرت الكرة بسهولة شديدة هما أسوأ شيئين يمكن أن يحدثا في كرة القدم، لا يوجد تشكيل يمكن أن يحل ذلك".
وبسؤال عما إذا كان قلقًا، أجاب: "نعم، كيف لا يمكنك أن تكون بعد مباراة كهذه؟ لا يمكنني الوقوف هنا وأقول إن ذلك لم يحدث، بالطبع، يجب أن نكون قلقين للغاية حيال ذلك".