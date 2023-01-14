يورغن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام برايتون: أشعر بالقلق والإحباط

علق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على سقوط فريقه أمام نظيره برايتون، مساء السبت، قائلا إنه لا يتذكر مباراة أسوأ لفريقه من هزيمة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الجناح سولي مارش هدفين مبكرين في الشوط الثاني وصنع هدفا آخر، ليمنح برايتون آند هوف ألبيون الفوز 3-صفر على ضيفه المتواضع ليفربول، ويتقدم فوقه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وهذا هو الفوز الأول لبرايتون على ليفربول في دوري الأضواء، وجاء مستحقا بعد قيادة مارش الفريق لترجمة سيطرته إلى أهداف.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: "محبط للغاية، تهانينا لبرايتون، لقد لعبوا مباراة رائعة ضد خصم سيئ، لم نكن جيدين اليوم ولا أتذكر مرحلة جيدة أو فترة أو أيًا كان".

وأضاف: "الأمر سيئ، سيئ حقًا، لا أتذكر مباراة أسوأ من ذلك، ربما ليست صعبة، كان برايتون الفريق الأفضل، وفوزه مستحق، لقد لعبوا بشكل جيد حقًا".

وتابع: "المباراة كانت بين فريق منظم للغاية ضد فريق غير منظم، وكانت المساحات كبيرة جدًا ولم نتمكن من الدفاع، من الواضح أن هذا ليس جيدًا، خاصة ضد فريق جيد مثل برايتون".