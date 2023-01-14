ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد ينتزع فوزا ثمينا من سيتي

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على نظيره سيتي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول للسيتي بعد تمريرة من رياض محرز إلى كيفين دي بروين، لعبها البلجيكي عرضية، ليحرز غريليش الهدف برأسية في الدقيقة 60.

وسجل اليونايتد هدف التعادل في الدقيقة 79، بعدما أرسل كاسيميرو بينية لراشفورد الذي كان في وضع متسلل، ليترك الكرة إلى فيرنانديز الذي سدد من على حدود المنطقة كرة سكنت الشباك.

وسرعان ما أضاف اليونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما أرسل غارناتشو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها راشفورد الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وعاد السيتي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 87، بارتقاء من هالاند لكرة عرضية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد (2-1).

بهذه النتيجة، وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 38 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سيتي عند النقطة 39 محتلا المركز الثاني، خلف آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.