تأكد غياب دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن لاعب الوسط كيفن دي بروين سيغيب عن مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب لايبزيغ غدا الأربعاء بسبب المرض.

وتألق دي بروين مع سيتي هذا الموسم حيث قدم 18 تمريرة حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات.

وقال غوارديولا إن إيمريك لابورت سيغيب أيضا عن المباراة بسبب وعكة صحية لم يكشف عن سببها ما يثير الشكوك بشأن لحاق اللاعبين بمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.