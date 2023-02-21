إيدرسون: الفوز بدوري أبطال أوروبا هدف مانشستر سيتي الرئيس هذا الموسم
قال البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي إن فريقه يركز على الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 على ملعب ريد بول أرينا.
وأضاف إيدرسون أن لقب دوري أبطال أوروبا لا يزال يراوغه "هو ما يحتاجه النادي".
ولم يفز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا وودع الموسم الماضي من نصف النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5/6.
وخسر مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 بنتيجة 0/1 أمام مواطنه تشيلسي.
وبسؤاله عن رغبة مانشستر سيتي في الفوز بدوري الأبطال قال إيدرسون لموقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عبر الإنترنت: "هذا هو هدفنا الرئيس نحاول الفوز وسنواصل ذلك".
وأضاف: "مانشستر سيتي قادر على الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب هذا العام. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب المهارات وهذا يظهر كيف تطور النادي آخر خمس أو ست سنوات مع الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية وكأس الاتحاد والدرع الخيرية".
وأكد: "هذا اللقب يحتاجه النادي واللاعبون والمدرب بيب غوارديولا أيضا".
وواجه سيتي نظيره لايبزيج في دور المجموعات العام الماضي
وقال إيدرسون إن مانشستر سيتي على دراية بخطورة لايبزيغ الذي واجه السيتي في دور المجموعات العام الماضي.
وأضاف: "لايبزيغ فريق رائع ولديه عناصر جيدة، علينا أن نكون في كامل الاستعداد. أتمنى أن نكون قادرين على اللعب بشكل رائع لكنها لن تكون مباراة سهلة لأن دوري الأبطال لا يعرف مواجهات سهلة".