إيدرسون: الفوز بدوري أبطال أوروبا هدف مانشستر سيتي الرئيس هذا الموسم

وخسر مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 بنتيجة 0/1 أمام مواطنه تشيلسي.

وبسؤاله عن رغبة مانشستر سيتي في الفوز بدوري الأبطال قال إيدرسون لموقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عبر الإنترنت: "هذا هو هدفنا الرئيس نحاول الفوز وسنواصل ذلك".

وأضاف: "مانشستر سيتي قادر على الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب هذا العام. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب المهارات وهذا يظهر كيف تطور النادي آخر خمس أو ست سنوات مع الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية وكأس الاتحاد والدرع الخيرية".