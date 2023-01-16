توتنهام يعلن طرد المشجع الذي قام بالاعتداء على رامسديل حارس آرسنال

أعلن توتنهام طرد المشجع الذي قام بالاعتداء على أرون رامسديل، حارس مرمى آرسنال، عقب مباراة ديربي شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت لصالح "الغانرز" 2-0.

وقام المشجع بركل رامسديل حارس آرسنال، حين اقترب من المدرجات، وهي الحادثة التي سبقها اشتباك الحارس مع مهاجم توتنهام البرازيلي ريتشارلسون الذي دفع رامسديل تجاه المدرجات في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتدخل لاعبو الفريقين وأمن الملعب لإبعاد المشجع وتهدئة الأمور، التي كادت تتحول لاشتباكات بين اللاعبين.