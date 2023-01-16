توتنهام يعلن طرد المشجع الذي قام بالاعتداء على رامسديل حارس آرسنال
أعلن توتنهام طرد المشجع الذي قام بالاعتداء على أرون رامسديل، حارس مرمى آرسنال، عقب مباراة ديربي شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت لصالح "الغانرز" 2-0.
وقام المشجع بركل رامسديل حارس آرسنال، حين اقترب من المدرجات، وهي الحادثة التي سبقها اشتباك الحارس مع مهاجم توتنهام البرازيلي ريتشارلسون الذي دفع رامسديل تجاه المدرجات في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وتدخل لاعبو الفريقين وأمن الملعب لإبعاد المشجع وتهدئة الأمور، التي كادت تتحول لاشتباكات بين اللاعبين.
وتدخل توتنهام على الفور بعد المباراة، معلنًا عن إجراءات ضد المشجع وطرده نهائيًا من مباريات الفريق من خلال بيان جاء فيه: "نشعر بالفزع من سلوك مشجع حاول مهاجمة حارس آرسنال آرون رامسديل في نهاية مباراة أمس، لا مكان للعنف بأي شكل من الأشكال في كرة القدم".
وأضاف البيان: "لقد راجع النادي لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالملعب للتعرف على المشجع وسيعمل مع الشرطة وآرسنال وآرون رامسديل لاتخاذ أقوى إجراء ممكن، بما في ذلك حظر فوري من دخول ملعب توتنهام هوتسبير".
وقدم رامسديل مباراة كبيرة وساعد آرسنال على الفوز بالديربي 2-0 والابتعاد بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف آرسنال نظيره مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.
وتحدث رامسديل عن الواقعة، قائلا: "كان مشجعو توتنهام يحاولون إخافتي بل وإلقاء بعض العصي علي طوال الشوط الثاني".
وأضاف: "حاول أحد مشجعي توتنهام القفز من فوق وضربني على ظهري. ما حدث هو عار لأنها مجرد لعبة كرة قدم في النهاية".
وأتم: "أعتقد أن اللاعبين من كلا الفريقين حاولوا إبعادي، ولحسن الحظ لم يحدث شيء بشكل قد يتسبب في أذى كبير لي يؤثر على مشاركتي في المباريات".
بدورها، أصدرت رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة بيانا شديد اللهجة أدانت فيه ما حدث ضد رامسديل، مؤكدة مواصلة عملها مع السلطات المعنية لضمان حماية اللاعبين والأجهزة الفنية خلال المباريات.
كما أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا، جاء فيه: "نحن ندين بشدة الحادث الذي قام به أحد الجماهير في أعقاب مباراة أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز بين توتنهام هوتسبير وآرسنال، هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق وسنعمل مع الشرطة والسلطات ذات الصلة والأندية لضمان اتخاذ الإجراء المناسب".