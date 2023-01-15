ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على كريستال بالاس.. ونيوكاسل يهزم فولهام
حقق تشيلسي فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على كريستال بالاس في الوقت الذي تغلب فيه نيوكاسل 1/0 على فولهام اليوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الوحيد لتشيلسي على كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.
وجاء الهدف من ضربة رأس بعد كرة عرضية من المغربي حكيم زياش.
وهذا الفوز الأول لتشيلسي بعد 3 خسائر وتعادل في مختلف المسابقات.
ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة من 19 مباراة في المركز العاشر، وقد فاز للمرة الثامنة وخسر 7 مرات وتعادل 4 مرات.
ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليفربول يوم السبت المقبل قبل مواجهة فولهام.
فوز نيوكاسل
وسجل أليكسندر إيساك هدفًا لنيوكاسل في الدقيقة 89 ليفوز الفريق 1/0 على فولهام عل ملعب سانت جيمس بارك.
ووقع إيساك هدفه من ضربة رأس بعد كرة عرضية من كاليوم ويلسون.
وبات رصيد نيوكاسل 38 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث وفاز للمرة الـ12 مقابل التعادل 3 مرات وخسر 3 مرات. ويتأخر نيوكاسل بـ6 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي لعب مباراتين أقل.