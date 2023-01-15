ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على كريستال بالاس.. ونيوكاسل يهزم فولهام

حقق تشيلسي فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على كريستال بالاس في الوقت الذي تغلب فيه نيوكاسل 1/0 على فولهام اليوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الوحيد لتشيلسي على كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.