تقرير: ليفربول سيعرض على كلوب الاستقالة.. وناغلسمان الأقرب لخلافته

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أصبح مهددا بعدما تلقى "الريدز" أسوأ هزائمه تاريخيا على ملعب "آنفيلد" في مواجهة ريال مدريد، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكره موقع "caughtoffside"، في تقريره اليوم الأربعاء، فقد "دار نقاش في مجلس إدارة ليفربول بشأن ضرورة استبدال يورغن كلوب، مع شعورهم بأن الأمور أصبحت سيئة تحت قيادته، مع وجود حاجة إلى تجديد النشاط".

وأضاف التقرير: "القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وستعرض الإدارة على كلوب فرصة الاستقالة من منطلق الاحترام لما قدمه مع الريدز خلال السنوات الماضية".

وتابع التقرير: "تم اختيار يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، ليكون الرجل المثالي ليحل محل يورغن كلوب في حال رحيله عن ليفربول، رغم أن مدرب الفريق الألماني لديه عقد ما زال ممتدا مع البافاري، لكن المصادر رجحت أنه سيغتنم الفرصة لقيادة الريدز حال عرض الأمر عليه".