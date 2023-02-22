صحف رياضية: ريمونتادا قاسية من ريال مدريد.. ليفربول يترنح.. وهجوم مضاد من لابورتا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ليفربول 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ليلة السحرة".
الصحيفة اهتمت بوفاة أمانسيو الرئيس الشرفي لريال مدريد، وكتبت: "وداعا بطل السادسة".
كما اهتمت الصحيفة بقضية نيغريرا وبرشلونة، وكتبت: "أنا ضغطت على نيغريرا"، و" لابورتا: لن أعطي تيباس السعادة وأستقيل من برشلونة".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: ألفيس يبقى في السجن
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في قضية دفع أموال لنائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "لابورتا ينطلق للهجوم".
الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة والبرازيلي داني ألفيس، وكتبت: "اجتماع بين لابورتا ووالد ميسي"، و"ألفيس يبقى في السجن".
كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد 5-2 على ليفربول في آنفيلد، وكتبت: "مسيرة النصر لريال مدريد في آنفيلد".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: ريمونتادا قاسية من ريال مدريد
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، بشأن قضية رشوة الحكام، وكتبت: "هجوم مضاد من خوان لابورتا".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ليفربول 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ريمونتادا قاسية من ريال مدريد".
كما اهتمت باجتماع رئيس برشلونة خوان لابورتا مع والد ليونيل ميسي، ووفاة أسطورة ريال مدريد ورئيسه الشرفي أمانسيو.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: ريال مدريد يفقد أسطورة أخرى
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ليفربول 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "في السماء".
الصحيفة اهتمت بوفاة أمانسيو الرئيس الشرفي لريال مدريد، وكتبت: "ريال مدريد يفقد أسطورة أخرى".
كما اهتمت ببيان أندية إسبانيا ضد قضية دفع برشلونة أموالًا لنائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "كل الأندية باستثناء ريال مدريد تطالب بالتوضيحات في قضية برشلونة غيت".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: أحلام ليفربول تتلاشى في دوري أبطال أوروبا
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 5-2 على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "تلاشت أحلام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد تلقيه خمسة أهداف أوروبية على ملعب آنفيلد للمرة الأولى في التاريخ".
كما اهتمت الصحيفة بمباراة لايبزيغ ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "غياب كيفن دي بروين يسبب قلقًا لبيب غوارديولا".
غلاف صحيفة ذا صن
ميرور: الريدز يترنح بعد الهزيمة
تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز ريال مدريد 5-2 على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعنونت: "الريدز يترنح بعد الهزيمة"، ليفربول يتعرض للإهانة من جلاده الذي تسبب له بأثقل هزيمة أوروبية بدوري الأبطال.
- آنفيلد ينهار بعد أسوأ ليلة أوروبية بالتاريخ لليفربول.
غلاف صحيفة ميرور
ليكيب: ريمونتادا ذهبية
ركزت الصحيفة على قلب ريال مدريد تأخره بهدفين لفوز 5-2 على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ريمونتادا ذهبية".