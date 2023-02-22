صحف رياضية: ريمونتادا قاسية من ريال مدريد.. ليفربول يترنح.. وهجوم مضاد من لابورتا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ليفربول 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "في السماء".

الصحيفة اهتمت بوفاة أمانسيو الرئيس الشرفي لريال مدريد، وكتبت: "ريال مدريد يفقد أسطورة أخرى".

كما اهتمت ببيان أندية إسبانيا ضد قضية دفع برشلونة أموالًا لنائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "كل الأندية باستثناء ريال مدريد تطالب بالتوضيحات في قضية برشلونة غيت".