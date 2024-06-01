الشعور بالاكتئاب ليس علامة على الفشل.. قد يكون هذا سببه

كشفت دراسة حديثة، أن الأفراد الذين يعانون من مستويات أعلى من الاكتئاب هم أقل عرضة لممارسة النشاط البدني في المستقبل، ولكن ليس العكس، مبينة أن الشعور بالاكتئاب قد لا يكون علامة على الفشل الشخصي، بل إشارة إلى الحاجة لزيادة الحركة.

وقدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة "الصحة العقلية والنشاط البدني"، وقادها سولي دوباش، طالب الدكتوراه في قسم علم الاجتماع بجامعة تورنتو، رؤى جديدة حول العلاقة بين الاكتئاب والنشاط البدني خلال فترة البلوغ.

وبحسب تقرير نشره موقع "psypost"، يعد الاكتئاب والخمول البدني من مشكلات الصحة العامة الهامة، ويرتبطان بمجموعة من الأمراض وانخفاض نوعية المعيشة.

وبينما أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بين هذين العاملين، فقد كافحت العديد من الدراسات لتحديد اتجاه هذه العلاقة.

وهدفت دراسة دوباش إلى توضيح ذلك من خلال استخدام أساليب إحصائية متقدمة لتحليل كيفية تأثير الاكتئاب والنشاط البدني على بعضهما البعض مع مرور الوقت.