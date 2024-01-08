دراسات: الدهون قد تزيد احتمالية الإصابة بكورونا

كشفت استشارية الصحة العامة والطب الوقائي، سالي وحيد الخضري، عن وجود علاقة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون، وزيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت "الخضري"، إن "العديد من الدراسات أشارت إلى وجود علاقة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون، وزيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا"، لافتة إلى أن هذه الأنماط الغذائية تؤدي أيضا إلى خفض المناعة بصورة عالية للغاية.

وحذرت الاستشارية، خلال لقاء على القناة "الأولى" والفضائية المصرية، من بعض أنواع الحميات التي يجري اتباعها من قبل الكثيرين بهدف إنقاص الوزن، ومن بين تلك الحميات "كيتو دايت"، و"فات دايت".