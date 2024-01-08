دراسات: الدهون قد تزيد احتمالية الإصابة بكورونا
كشفت استشارية الصحة العامة والطب الوقائي، سالي وحيد الخضري، عن وجود علاقة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون، وزيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت "الخضري"، إن "العديد من الدراسات أشارت إلى وجود علاقة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون، وزيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا"، لافتة إلى أن هذه الأنماط الغذائية تؤدي أيضا إلى خفض المناعة بصورة عالية للغاية.
وحذرت الاستشارية، خلال لقاء على القناة "الأولى" والفضائية المصرية، من بعض أنواع الحميات التي يجري اتباعها من قبل الكثيرين بهدف إنقاص الوزن، ومن بين تلك الحميات "كيتو دايت"، و"فات دايت".
وأوضحت بأن "هذه الأنظمة الغذائية أقامها بعض الأطباء من أجل أنواع معينة من الأمراض، بينها أمراض ينتج منها تشنجات كثيرة إلى جانب مرضى الصرع والزهايمر؛ كون هذا النظام يقلل الكهرباء العالية في المخ".
وأكدت الخضري أن "الأنظمة الغذائية المثالية تتمثل في الحصول على كميات ونسب معتدلة من العناصر الغذائية"، محذرة من أن "تناول الدهون بشكل كبير يؤدي لإصابة الإنسان بأمراض عدة".
وأضافت: "على الرغم من أهمية الخضراوات والفاكهة، إلا أنه لا يجب الاعتماد على هذه الأصناف فقط في أنظمة الدايت"، مشيرة إلى أهمية "وجود تكامل بين كل العناصر الغذائية".