حمية العصائر.. فوائد كثيرة وسط محاذير خطيرة

‫وبين شفارتس أن الانسان يتناول خلال اليوم الواحد ما يصل إلى 6 حصص من ‫عصائر الخضروات والفواكه، علما بأن الحصة الواحدة تتراوح بين 250 و500 ‫مليلتر، وبذلك تتراوح الكمية الإجمالية بين لتر و1.5 لتر.

‫وشدد شفارتس على أهمية توزيع الحصص على مدار اليوم بدلا من تناولها دفعة واحدة، وإلا ‫فإن مستوى السكر في الدم سيرتفع بشدة، ثم ينخفض مرة أخرى بسرعة، الأمر الذي ‫يؤدي إلى انخفاض الطاقة بدلا من زيادتها.

‫وبين شفارتس أن عصائر الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات ‫والمعادن والمواد النباتية الثانوية والألياف الغذائية، لافتا إلى أن ‫حِمية العصائر، التي يتم اتباعها لمدة أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن ‫بمعدل كيلوغرام إلى 1.5 كيلوغرام، وحتى 3 إلى 5 كيلوغرامات، علما بأن ‫ما يفقده الجسم ليس دهونا نقية، بل نسبة كبيرة من الماء.