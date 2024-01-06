حمية العصائر.. فوائد كثيرة وسط محاذير خطيرة

حمية العصائر.. فوائد كثيرة وسط محاذير خطيرة

يكثر الحديث هذه الأيام عن  حِمية العصائر بين الراغبين في إنقاص أوزانهم، ‫لكن  ما طبيعة تلك الحمية وما مزاياها؟ وما مخاطرها؟

المُحاضر في الجامعة ‫الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، نيكلاس شفارتس يجيب عن تلك التساؤلات ويقول إن حِمية العصائر تعني تناول عصائر ‫الخضروات والفواكه والماء والشاي وحساء الخضروات فقط والاستغناء التام ‫عن الأطعمة الصلبة لمدة لا تزيد على أسبوع.

حمية العصائر.. فوائد كثيرة وسط محاذير خطيرة
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‫وبين  شفارتس أن الانسان  يتناول خلال اليوم الواحد ما يصل إلى 6 حصص من ‫عصائر الخضروات والفواكه، علما بأن الحصة الواحدة تتراوح بين 250 و500 ‫مليلتر، وبذلك تتراوح الكمية الإجمالية بين لتر و1.5 لتر.

‫وشدد شفارتس على أهمية توزيع الحصص على مدار اليوم بدلا من تناولها دفعة واحدة، وإلا ‫فإن مستوى السكر في الدم سيرتفع بشدة، ثم ينخفض مرة أخرى بسرعة، الأمر الذي ‫يؤدي إلى انخفاض الطاقة بدلا من زيادتها.

‫وبين  شفارتس أن عصائر الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات ‫والمعادن والمواد النباتية الثانوية والألياف الغذائية، لافتا إلى أن ‫حِمية العصائر، التي يتم اتباعها لمدة أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن ‫بمعدل كيلوغرام إلى 1.5 كيلوغرام، وحتى 3 إلى 5 كيلوغرامات، علما بأن ‫ما يفقده الجسم ليس دهونا نقية، بل نسبة كبيرة من الماء.

حمية العصائر.. فوائد كثيرة وسط محاذير خطيرة
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‫كما تساعد هذه الحمية على تخفيف العبء الواقع على الجهاز الهضمي، مما ‫يساعد على التمتع بشعور أفضل بالجسم.

لكن لكل شيء مخاطر ولتلك الحمية محاذير أوضحتها خبيرة التغذية الألمانية آنتيا جال إذ أن حِمية العصائر ‫تعد تغذية أحادية الجانب؛ حيث إنها تفتقر إلى البروتينات والأحماض ‫الدهنية الأساسية.

ودعت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري ‫وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية ومرضى السرطان والحوامل والمرضعات وكبار السن ‫والأطفال، إلى استشارة الطبيب ‫قبل اتباع هذه الحِمية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

صحة
الحمية الغذائية

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