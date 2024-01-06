حمية العصائر.. فوائد كثيرة وسط محاذير خطيرة
يكثر الحديث هذه الأيام عن حِمية العصائر بين الراغبين في إنقاص أوزانهم، لكن ما طبيعة تلك الحمية وما مزاياها؟ وما مخاطرها؟
المُحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، نيكلاس شفارتس يجيب عن تلك التساؤلات ويقول إن حِمية العصائر تعني تناول عصائر الخضروات والفواكه والماء والشاي وحساء الخضروات فقط والاستغناء التام عن الأطعمة الصلبة لمدة لا تزيد على أسبوع.
وبين شفارتس أن الانسان يتناول خلال اليوم الواحد ما يصل إلى 6 حصص من عصائر الخضروات والفواكه، علما بأن الحصة الواحدة تتراوح بين 250 و500 مليلتر، وبذلك تتراوح الكمية الإجمالية بين لتر و1.5 لتر.
وشدد شفارتس على أهمية توزيع الحصص على مدار اليوم بدلا من تناولها دفعة واحدة، وإلا فإن مستوى السكر في الدم سيرتفع بشدة، ثم ينخفض مرة أخرى بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطاقة بدلا من زيادتها.
وبين شفارتس أن عصائر الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والمواد النباتية الثانوية والألياف الغذائية، لافتا إلى أن حِمية العصائر، التي يتم اتباعها لمدة أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن بمعدل كيلوغرام إلى 1.5 كيلوغرام، وحتى 3 إلى 5 كيلوغرامات، علما بأن ما يفقده الجسم ليس دهونا نقية، بل نسبة كبيرة من الماء.
كما تساعد هذه الحمية على تخفيف العبء الواقع على الجهاز الهضمي، مما يساعد على التمتع بشعور أفضل بالجسم.
لكن لكل شيء مخاطر ولتلك الحمية محاذير أوضحتها خبيرة التغذية الألمانية آنتيا جال إذ أن حِمية العصائر تعد تغذية أحادية الجانب؛ حيث إنها تفتقر إلى البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية.
ودعت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية ومرضى السرطان والحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال، إلى استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الحِمية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.