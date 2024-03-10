وفاة أكثر من 100 طفل بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، أن أكثر من 100 طفل قد توفوا بسبب الإنفلونزا خلال الموسم الحالي؛ ما يؤكد خطورة الفيروس حتى بين الأفراد الأصحاء.

ووفقًا لآخر تقرير، بحسب موقع nbcnews، تم تسجيل 103 وفيات بين الأطفال؛ ما يؤكد عدم القدرة على التنبؤ وخطورة عدوى الإنفلونزا لديهم.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن أكثر من نصف الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب الإنفلونزا هذا الموسم لم يكن لديهم أي حالات طبية موجودة مسبقًا، كما ذكرت رئيسة فريق مراقبة الإنفلونزا المحلي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أليسيا بود.

ويكشف التحديث الأخير أن الوفيات الجديدة بين الأطفال قد حدث معظمها خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ ما يشير إلى أنه رغم انخفاض الذروة المحتملة في حالات الإنفلونزا، فإن الموسم لا يزال مستمرًّا.

ورغم الجهود المستمرة للتخفيف من تأثيرها، فقد أصابت الإنفلونزا ما يقدر بنحو 28 مليون فرد في الولايات المتحدة هذا الموسم، ما أدى إلى دخول 310 آلاف شخص إلى المستشفى.

وإلى جانب 103 وفيات بين الأطفال، توفي ما يقرب من 20 ألفًا من البالغين بسبب الفيروس؛ ما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتطعيم والتدابير الوقائية.