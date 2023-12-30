مستشفيات إسبانيا تغص بالإصابات مع بلوغ الإنفلونزا ذروتها

أفاد تقرير صحي بأن المنحنى الوبائي في إسبانيا لا زال مستمراً في الارتفاع، مدفوعا بالتفاعل الاجتماعي لاحتفالات عيد الميلاد والانخفاض في درجات الحرارة في بعض مناطق إسبانيا، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وذكر التقرير الصادر عن "معهد كارلوس الثالث الصحي"، أن نسب الإشغال في المستشفيات بلغت ذروتها نتيجة الإنفلونزا؛ إذ ارتفعت إلى 5.6 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة مع 3.2 حالة في الأسبوع السابق، و2.3 حالة نسبة انتشار كوفيد بعدما كانت 1.9 في الأسبوع السابق.

وأضاف التقرير، أن بعض المراكز والمستشفيات في منطقة مدريد، شهدت ارتفاعا ملحوظاً في عدد المرضى، مع عدد كوادر طبية "غير كافٍ"؛ ما أدى إلى نقص في الخدمات واكتظاظ المرضى.