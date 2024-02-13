أثر "غير متوقع" يتركه الإمساك بيد الشريك على صحتك

قد يرى الكثيرون أن الإمساك بيد الشريك تصرف يقتصر على بداية العلاقات العاطفية، لكن تقريرا جديدا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" سلط الضوء على الفوائد الصحية والنفسية لهذا التصرف البسيط على الأفراد.

ومن خلال دراسة أجريت العام 2021، تبين للباحثين أن الإمساك بالأيدي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل الألم والتخفيف من أثر التجارب المجهدة في الحياة.

كما تبين أن للإمساك بيد الشريك تأثيرا مهدئًا، حيث يحد من توتر النظام العصبي اللاإرادي، الذي ينظم وظائف الجسم اللاواعية، كاتساع حدقة العين.

وقال الباحثون إن الإمساك بيد أحد الأشخاص المقربين منا، يهدئ أجزاء الدماغ المسؤولة عن اليقظة والاستجابة العاطفية.

الإمساك بيد الشريك

من جانبه قال جيمس كوان، عالم النفس الإكلينيكي من جامعة فرجينيا الأمريكية: "إذا فهمت آثار الإمساك باليد فإنك ستفهم كل جانب من جوانب الإنسانية؛ لأنه تصرف يعبر عن كل الأشياء التي نمثلها لبعضنا البعض".

وأجرى كوان وفريقه البحثي عدة تجارب حول تأثيرات الإمساك بالأيدي؛ حيث شملت المجموعة الأولى 16 امرأة متزوجة تم إخضاعهن لفحص الدماغ بالرنين المغناطيسي وواجهن خطر التعرض لصدمة كهربائية. وأظهرت فحوصات الدماغ أنه عندما تمسك هؤلاء النساء بيد شخص غريب، فإن ذلك يقلل من التوتر الناتج عن الصدمة.