ما عواقب "التعامل الصامت" مع الشريك؟

الصمت ليس من ذهب خاصة بعد نشوب خلاف بين الشريكين، إذ يتفق الخبراء على أن الحل الأمثل هو التواصل لإصلاح مشاكل العلاقة بدلا من التزام الصمت، الذي قد يدمر الثقة بين الطرفين.

وفي بحث حديث لمجلة "سايكولوجي توداي" كشف الخبراء النفسيون عن النتائج السلبية لاتباع أسلوب الصمت مع الشريك ومدى تأثيره على العلاقة: