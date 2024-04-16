اضطرابات الشخصية الأكثر شيوعًا حول العالم.. وأعراضها

تمثل اضطرابات الشخصية مجموعة من الحالات الصحية العقلية التي تؤثر على طريقة تفكير الأفراد وشعورهم وسلوكهم، ويمكن أن تسبب لهم مشاكل عديدة قد تظهر آثارها في العلاقات الاجتماعية والعمل.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج، يعاني 7.8% من الأشخاص حول العالم من اضطرابات في الشخصية.

وبحسب الخبراء تتميز اضطرابات الشخصية بأنماط جامدة وغير صحية من التفكير والأداء والسلوك، حيث تنحرف بشكل كبير عن التوقعات الثقافية وتؤدي إلى الضيق أو الضعف في المجالات الاجتماعية والمهنية وغيرها من مجالات الأداء المهمة، وقد تصل أحيانًا بصاحبها إلى ممارسة أعمال إيذاء النفس أو خرق القانون.

فيما يأتي اضطرابات الشخصية الأكثر شيوعاً حول العالم:

اضطراب الشخصية الفصامية

يظهر على المصابين بهذا الاضطراب أعراض متعددة، أبرزها الأفكار والسلوكيات الغريبة.

وبحسب الخبراء، فإن لهؤلاء الأفراد معتقدات غير عادية، مثل التفكير السحري أو جنون العظمة، ما يشكل لديهم صعوبات في بناء علاقات اجتماعية، لأنهم يعتقدون دائمًا أن الأحداث تتعلق بهم شخصيًّا.