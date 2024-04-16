اضطرابات الشخصية الأكثر شيوعًا حول العالم.. وأعراضها
تمثل اضطرابات الشخصية مجموعة من الحالات الصحية العقلية التي تؤثر على طريقة تفكير الأفراد وشعورهم وسلوكهم، ويمكن أن تسبب لهم مشاكل عديدة قد تظهر آثارها في العلاقات الاجتماعية والعمل.
ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج، يعاني 7.8% من الأشخاص حول العالم من اضطرابات في الشخصية.
وبحسب الخبراء تتميز اضطرابات الشخصية بأنماط جامدة وغير صحية من التفكير والأداء والسلوك، حيث تنحرف بشكل كبير عن التوقعات الثقافية وتؤدي إلى الضيق أو الضعف في المجالات الاجتماعية والمهنية وغيرها من مجالات الأداء المهمة، وقد تصل أحيانًا بصاحبها إلى ممارسة أعمال إيذاء النفس أو خرق القانون.
فيما يأتي اضطرابات الشخصية الأكثر شيوعاً حول العالم:
اضطراب الشخصية الفصامية
يظهر على المصابين بهذا الاضطراب أعراض متعددة، أبرزها الأفكار والسلوكيات الغريبة.
وبحسب الخبراء، فإن لهؤلاء الأفراد معتقدات غير عادية، مثل التفكير السحري أو جنون العظمة، ما يشكل لديهم صعوبات في بناء علاقات اجتماعية، لأنهم يعتقدون دائمًا أن الأحداث تتعلق بهم شخصيًّا.
اضطراب الوسواس القهري
ينشغل المصابون به بالنظام والكمال والسيطرة، كما يركزون بشكل زائد على القواعد والتفاصيل، ما يؤثر سلبًا على قدرتهم على إتمام المهام بشكل فعّال.
اضطراب الشخصية الاعتمادية
يعاني أصحابها من الحاجة المفرطة إلى الرعاية والخوف من فقدانها. ويمكن للأفراد المصابين بهذا الاضطراب أن يجدوا صعوبة في اتخاذ القرارات ويعتمدون بشكل كبير على الآخرين للحصول على التوجيه والدعم.
وعادة ما يخشى المصابون الانفصال، ويتبعون الآخرين بشكل مفرط، حتى على حساب أنفسهم، ويظلون مستعدين للاستغلال بسبب منظورهم الطفولي.
اضطراب الشخصية الهستيرية
يتميز اضطراب الشخصية الهستيرية بنمط من السلوك المتمثل في جذب الانتباه والتفاعلات العاطفية المفرطة.
ويسعى الأفراد المصابون بهذا الاضطراب بشكل مستمر للحصول على الموافقة، وقد يُظهرون تعبيرات عاطفية مبالغًا فيها قد تكون أحيانًا درامية.
اضطراب الشخصية الحدية
يتميز اضطراب الشخصية الحدية بتقلبات مزاجية وسلوك غير مستقر، إذ يمكن أن يعاني الأفراد المتأثرون بنوبات شديدة من الغضب والاكتئاب والقلق. يخافون بشكل شديد من الهجر وقد يلجؤون إلى الإيذاء الذاتي أو السلوكيات الجريئة. وعادة ما يكون هذا الاضطراب ناتجًا عن صدمات الطفولة، ويتم تشخيصه بشكل متكرر لدى النساء.