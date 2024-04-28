دراسة: هذه الأطعمة تجعلك أكثر ذكاء

أكدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الذي نتبعه يمكن أن يؤثر في أدمغتنا، كما أن بعض الأطعمة قد تجعلنا أكثر ذكاء.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كشفت نتائج تحليل الاختيارات الغذائية لأكثر من 181 ألف مشارك، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً باتوا أفضل فيما يخص صحتهم العقلية، وكانوا متفوقين في اختبارات الوظائف المعرفية مقارنة بالأشخاص في المجموعات الأخرى.

وأِشار الباحثون في دراستهم التي نشرتها مجلة "نيتشر منتال هيلث"، إلى أن متبعي النظام الغذائي المتوازن حققوا مستويات أعلى من المادة الرمادية في الدماغ، المرتبطة بالذكاء، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية أقل تنوعاً.