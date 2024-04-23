متلازمة القولون العصبي.. 6 أطعمة يجب تجنبها تماما

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، يتميز بأعراض مثل الإسهال والإمساك والانتفاخ وآلام المعدة. وعلى الرغم من أن السبب المحدد لمرض القولون العصبي غير معروف، إلا أن الاختيارات الغذائية الدقيقة والتوتر وتقلبات الهرمونات يمكن أن تؤثر جميعها على بداية الحالة وشدتها.

وتتأثر إدارة أعراض القولون العصبي بشكل كبير بالنظام الغذائي، حيث قد تخفف بعض الأطعمة الأعراض المزعجة، بينما قد توفر أطعمة أخرى الراحة.

وبحسب الأطباء، يجب أن تركز الخطة الغذائية الجيدة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي على تحديد الأطعمة المحفزة وتجنبها، وموازنة تناول الألياف، وشرب الكثير من الماء، وتطوير سلوكيات الأكل المدروسة.

كما يمكن للأفراد تحسين نوعية حياتهم بشكل عام، وتقليل الانزعاج، والحفاظ على صحة أفضل في الجهاز الهضمي من خلال اتخاذ قرارات غذائية حكيمة. ولهذا السبب، من المهم أن يتخذ الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي قرارات غذائية مستنيرة، من أجل تقليل الانزعاج وتحسين نوعية حياتهم.

وهنا لائحة بالأطعمة التي يجب تجنبها في حال كنت مصابا بمتلازمة القولون العصبي، بحسب خبراء التغذية والأطباء:

البصل النيء

يمكن أن يتخمر الفركتانز الموجود في البصل، وهو نوع من الكربوهيدرات، في المعدة ويؤدي إلى الانتفاخ والغازات وعدم الراحة، خاصة عند الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

ويؤكد الخبرا أنه يمكن تفكيك هذه المواد الكيميائية وتسهيل هضمها من خلال طهي البصل.

الطماطم النيئة

يؤكد الأطباء أنه وبسبب حموضتها، قد تسبب الطماطم تهيجًا في الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو المعدة الحساسة.

وتحتوي الطماطم أيضًا على بعض الكربوهيدرات والألياف التي قد تسبب أعراضًا مثل الغازات والانتفاخ.

ومن هنا قد يكون اختيار الطماطم المطبوخة أو المقشرة أفضل لجهازك الهضمي.