5 أنواع من الفاكهة تساعدك على خسارة الوزن الزائد

إن كنت تعاني من الوزن الزائد فإن إضافة الفواكه المناسبة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، بحسب ما أكده عدد من أخصائيي التغذية.

والفواكه ليست لذيذة فحسب، بل مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف التي يمكن أن تساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية.

فيما يأتي أفضل 5 أنواع فواكه صحية يمكن أن تساعد في إنقاص وزنك وتشعرك بالشبع طوال اليوم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا":

التفاح

صحصح، تفاحة في اليوم تخلصك من الوزن الزائد، وبحسب الخبراء فإن التفاح منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف؛ ما يجعله خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة لفقدان الوزن.

ويساعدك المحتوى العالي من الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

والتفاح غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يعزز المناعة ويحافظ على صحتك.

استمتع بتفاحة كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو بعد الظهر للحد من الرغبة الشديدة في الجوع وتعزيز فقدان الوزن.