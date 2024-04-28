5 أنواع من الفاكهة تساعدك على خسارة الوزن الزائد
إن كنت تعاني من الوزن الزائد فإن إضافة الفواكه المناسبة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، بحسب ما أكده عدد من أخصائيي التغذية.
والفواكه ليست لذيذة فحسب، بل مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف التي يمكن أن تساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية.
فيما يأتي أفضل 5 أنواع فواكه صحية يمكن أن تساعد في إنقاص وزنك وتشعرك بالشبع طوال اليوم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا":
التفاح
صحصح، تفاحة في اليوم تخلصك من الوزن الزائد، وبحسب الخبراء فإن التفاح منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف؛ ما يجعله خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة لفقدان الوزن.
ويساعدك المحتوى العالي من الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.
والتفاح غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يعزز المناعة ويحافظ على صحتك.
استمتع بتفاحة كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو بعد الظهر للحد من الرغبة الشديدة في الجوع وتعزيز فقدان الوزن.
الموز
الموز فاكهة مريحة ومغذية ويمكن أن تساعد في فقدان الوزن، فهي غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل الانتفاخ.
ويعد الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للنشا المقاوم، وهو نوع من الألياف يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية.
ويوفر الموز دفعة سريعة من الطاقة، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين.
استمتع بشرائح الموز فوق الشوفان الصباحي أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار لإبعاد الجوع ودعم أهدافك في إنقاص الوزن.
الرمان
الرمان ليس لذيذًا فحسب، إنما مفيد أيضًا بشكل لا يصدق لفقدان الوزن.
ويساعد الرمان، الغني بمضادات الأكسدة والألياف، على الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء، كما يساعد المحتوى العالي من الألياف في الرمان على تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك، ما قد يساعد في إنقاص الوزن.
وعلاوة على ذلك، فإن الرمان منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لوجبة خفيفة تساعد على فقدان الوزن.
استمتع بصحن من بذور الرمان الطازجة كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو أضفها إلى سلطاتك للحصول على نكهة إضافية.
البابايا
البابايا هي فاكهة استوائية لذيذة، ومفيدة لفقدان الوزن.
وتساعد البابايا، المليئة بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات، على الهضم وتعزز عملية التمثيل الغذائي الصحي.
ويعمل إنزيم الباباين الموجود في البابايا على تكسير البروتينات ويساعد في عملية الهضم، ويمنع الانتفاخ ويعزز الحصول على معدة مسطحة.
علاوة على ذلك، فإن البابايا منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لوجبة خفيفة تساعد على فقدان الوزن.
استمتع بوعاء من مكعبات البابايا الطازجة كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو امزجها في عصير للحصول على عصير لذيذ ومغذ.
البطيخ
البطيخ منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد.
ويساعد المحتوى المائي العالي في البطيخ على الحفاظ على رطوبة الجسم وشبعه، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.
وعلاوة على ذلك، فإن البطيخ غني بالفيتامينات A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تعزز الصحة العامة والرفاهية.
استمتع بصحن من مكعبات البطيخ المبردة كوجبة خفيفة في منتصف النهار لإشباع شهيتك للحلويات ودعم رحلة إنقاص الوزن.