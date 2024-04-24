غذاء خارق.. يقمع الشهية ويساعد على خسارة الوزن

أشاد خبراء التغذية بمنتج غذائي متوفر في متناول الجميع، مؤكدين أنه فعّال في قمع الشهية، كما يساعد على خسارة الوزن.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت جونا بيلاند، أخصائية التغذية المعتمدة في لندن، عن قدرة الزبادي اليوناني الخارقة، معتبرة أنه خيار غذائي رائع.

وقالت "الزبادي اليوناني غني بالبروتين والبروبيوتيك والمواد المغذية الأساسية، التي تمتلك مزيجًا فريدًا من الخصائص التي تجعلها تغير قواعد اللعبة في إدارة الوزن".

وفي إشارة إلى دراسة محورية نشرت عام 2021، كشفت الدكتورة بيلاند عن فوائد تناول الزبادي اليوناني وقدرته على خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، إضافة إلى تقليل الشهية، ما يدعم عملية فقدان الوزن بشكل فعّال.