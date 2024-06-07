تحذير من مخاطر التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب

حذرت مراجعة طبية أجرتها جامعتا برلين وكولونيا لدراسات سابقة من مخاطر التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب، موضحة أنه يمكن أن يتوقع واحد من كل 6 أو 7 مرضى ظهور أعراض، عند التوقف عن تناول تلك المضادات.

وأضافت المراجعة لبيانات من 79 تجربة، شملت أكثر من 20 ألف مريض، أن واحدًا من كل 35 مريضًا سيعاني من أعراض حادة، فيما تكون الأعراض أكثر شيوعًا مع بعض مضادات الاكتئاب أكثر من غيرها، وفق مجلة "لانسيت للطب النفسي".

وكانت التقديرات السابقة قد ذكرت أن أعراض التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب "ADS" أثرت على 56% من المرضى، مع تصنيف ما يقرب من نصف الحالات على أنها شديدة.

وتم علاج البعض بمضادات الاكتئاب والبعض الآخر بدواء وهمي، ما ساعد الباحثين على قياس التأثير الحقيقي للانسحاب من تناول الأدوية.