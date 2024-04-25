مُحلٍّ صِناعيٍّ جديدٌ له "تأثير سام" على الصحة

توصلت دراسة جديدة إلى أن مادة التحلية المستخدمة في الكيك والمشروبات الغازية والعلكة يمكن أن تلحِق ضررًا خطيرًا بصحة الإنسان عن طريق إضعاف الأمعاء.

وبحسب صحيفة "الغارديان" يمكن أن يؤدي استهلاك كمية صغيرة من مُحلي "نيوتام" إلى إصابة الشخص بمتلازمة القولون العصبي، ومقاومة الإنسولين، وحتى الإنتان، وهي حالة تتسبب في وفاة الآلاف حول العالم سنويًّا.

وقال الباحثون إن النتائج أكدت أن بعضًا من المحليات الجديدة التي تعطي المنتجات الغذائية مذاقًا حلوًا للغاية يمكن أن يكون لها "تأثير سام" على الصحة.

وقال الدكتور هافوفي تشيتشغر، كبير مؤلفي الدراسة، إنه في حين أن المحليات يمكن أن تكون بديلًا صحيًّا للسكر، إلا أن بعضها قد يضر المستهلكين.

وتم تطوير محلي "نيوتام" عام 2002 كبديل للأسبارتام، وهو مُحلٍّ أثار المخاوف، وأصبح يستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في المشروبات والمواد الغذائية التي تباع حول العالم. وغالبًا ما يشار إليه باسم E961 في قائمة المكونات الموجودة على ملصقات المنتجات.