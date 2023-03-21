بنكرياس اصطناعي يتحكم في نسبة سكر الدم

طور باحثون من مركز جامعة "فيرجينيا" الأمريكية لتقنيات السكري، جهازا بديلا عن البنكرياس يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و6 أعوام.

ويعرف داء السكري من النوع الأول، المعروف سابقا بداء سكري اليافعين أو داء السكري المعتمد على الأنسولين، أنه حالة مزمنة تتسبب بإنتاج البنكرياس لكمية صغيرة من الأنسولين (الهرمون المستخدم من الجسم للسماح لسكر الجلوكوز بدخول الخلايا لإنتاج الطاقة).

ويمتاز الجهاز الجديد بقدرته على مراقبة جلوكوز الدم وتنظيمه تلقائيا، من خلال مضخة أنسولين تستخدم خوارزميات حديثة تراقب الجلوكوز، وتضبط جرعة الأنسولين المناسبة حسب حاجة الشخص.

وشملت الدراسة السريرية 102 طفل تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 6 أعوام، واختار الفريق عشوائيا 68 منهم لاستخدام البنكرياس الاصطناعي لمدة 16 أسبوعا، بينما اختاروا 34 منهم ليستخدموا طرقهم التقليدية للتحكم في نسبة السكر في الدم لديهم.