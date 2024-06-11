تطوير فحص دم يعزز دقة الكشف عن سرطان الرئة

طور باحثون اختبار دم يعتمد على تحليل شظايا الحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA) للكشف بدقة عن سرطان الرئة، وفقًا لما نشره موقع "نيوز ميديكال".

ويمكن للفحص المطور، الذي جاء نتاج دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Cancer Discovery"، الكشف المبكر عن سرطان الرئة إذ تم جمعه مع فحص الأشعة المقطعية بجرعة منخفضة (LDCT) للأشخاص الذين تكون نتائج فحص الدم لديهم إيجابية.

وأكدت الدراسة أهمية الفحص السنوي لسرطان الرئة، خاصةً أنه يُعد من الأسباب الرئيسة للوفيات المرتبطة بالسرطان حول العالم، رغم أن اعتماد فحص الأشعة المقطعية للصدر بجرعة منخفضة مقيد بسبب عوامل، مثل: نقص الوعي، والمخاوف من الإشعاع، والتوافر المحدود.

وأشارت الدراسة إلى وجود تحديات إضافية، تشمل: تسجيل تاريخ التدخين بشكل غير منتظم، وممارسات الفحص غير المحددة، ونقص المتابعة مع المتخصصين.

وبين الموقع أن الاختبار المبتكر يعالج تلك الحواجز من خلال تحليل تكوينات الكروماتين المحددة في الدم المحيط بالأنسجة، مما قد يزيد من دقة الفحص.