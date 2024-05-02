كشف طبي استثنائي.. عمى مفاجئ يقود لاكتشاف سرطان الرئة الخفي

في كشف طبي استثنائي، كان فقدان المرأة المفاجئ للبصر في إحدى عينيها بمثابة مؤشر أوّلي لسرطان الرئة غير المكتشف والمنتشر في أنحاء الجسم؛ ما يتحدى الفهم الطبي التقليدي.

وبحسب تقرير نشره موقع "livescience"، قدمت المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا دون أي مخاوف صحية سابقة أو تاريخ للتدخين، إلى المتخصصين الطبيين، بعد أن عانت من ضعف البصر في عينها اليمنى، إلى جانب ومضات متقطعة من الضوء في عينها اليسرى امتدت 20 يوما تقريبًا.

وقد كشفت التقييمات الأوّلية في المستشفى عن هياكل عينية طبيعية ظاهريًّا، خالية من الألم أو الاحمرار، لكن الفحص الدقيق كشف عن وجود كتلة كبيرة بيضاء مائلة إلى الصفرة في الجزء الخلفي من عينها اليمنى، مصحوبة بتراكم السوائل تحت الشبكية؛ ما أدى إلى انفصالها. كما تم اكتشاف آفة أصغر في عينها اليسرى، وإن كانت شبكية العين سليمة.