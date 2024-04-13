ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل بياض البيض فقط؟

يجمع خبراء في مجال الصحة على أن البيض صحي ومغذ، ويعد جزءًا من النظام الغذائي المتكامل، فبيضة واحدة في اليوم سواء مخفوقة أو مسلوقة، يمكن أن توفر لك 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.

ولكن أخيرا برز اتجاه جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوصى من خلاله بعضهم بتناول البياض والتخلص من الصفار؛ لأنه غير صحي، ويحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

وشاع هذا الاتجاه بين الأشخاص الذين يمارسون تمارين اللياقة البدنية، والذين يحاولون بناء العضلات والتخلص من الدهون والكيلوغرامات الزائدة.

وبهذا الخصوص، قال خبراء في مجال التغذية، إن التخلص من صفار البيض، يحرم الجسم من العديد من العناصر الغذائية، مشددين على أن عدم تناوله ينزع نصف فوائد البيض.

ماذا يوجد في صفار البيض؟

يحتوي صفار البيض على الكثير من العناصر الغذائية، مقارنة بالبياض الذي يفتقر للكثير منها.

وبحسب العلماء، تحتوي البيضة الكاملة على فيتامينات A وD وE وK وستة أنواع مختلفة من فيتامينات B.

وعندما يتعلق الأمر بالمعادن، فالبيضة مليئة بالحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك والفولات.

ويقول الخبراء إن توزيع هذه الفيتامينات والمعادن ليس متساويا، إذ يحتوي الصفار على عناصر غذائية أكثر بكثير من البياض، وفقدانها يعني أنك لن تحصل على العناصر الغذائية الكافية، التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الداخلية؛ فالجزء الأبيض غني بالبروتين فقط.