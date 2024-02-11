هل يستحق البيض العضوي سعره المرتفع؟

نال البيض العضوي شهرة واسعة في السنوات الأخيرة الماضية؛ لما يحتويه من فوائد وتأثيرات إيجابية على الصحة، بحسب بعض الخبراء.

وغزا البيض العضوي محلات البيع والسوبرماركات؛ إذ اعتمدت إنتاجه العديد من المزارع حول العالم، لكن سعره الباهظ الذي وصل أضعاف سعر البيض العادي، جعل الكثيرين يتساءلون عن المميزات التي تجعله بديلا مهما لبيض المزارع الذي اعتادوا على استهلاكه.

وبهذا الخصوص قال أندرو جوريت من "مجلس صناعة البيض البريطاني" لصحيفة "التلغراف" إن العناصر الغذائية الموجودة في البيض تأتي من طعام الدجاج، سواء كان عضويا أو في المزارع المعروفة، والذي يتضمن عادة القمح والصويا وبذور عباد الشمس والعديد من الفيتامينات والمعادن.