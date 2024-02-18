6 بهارات يجب على مرضى السكري تضمينها في نظامهم الغذائي

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة التي تتطور عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، وفي حين أن الأدوية والتمارين الرياضية وتغييرات نمط الحياة تساعد في السيطرة عليه، فإن النظام الغذائي الصحي المتوازن يلعب دورًا رئيسيًا في استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

وبحسب الخبراء، فإن التوابل لا تضيف مذاقا لذيذا لوجباتنا فحسب، بل إنها تحقق العجائب في صحتنا العامة.

وتلعب التوابل دورا هاما في علاج مرض السكري وإدارته، حيث تساعد مادة البوليفينول الموجودة في التوابل في استقلاب الجلوكوز بطرق مثل – المساعدة في امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، وتنظيم إفراز الأنسولين، وتحفيز البنكرياس لإنتاج وإطلاق الأنسولين، وتنشيط مستقبلات الأنسولين، وتنظيم إنتاج الجلوكوز الكبدي.

وإذا كان سبب مرض السكري من النوع 2 هو الإجهاد التأكسدي، فإن نشاط مضادات الأكسدة في التوابل سيكون له تأثير تآزري مشابه لتأثير سكر الدم ويساعد في التحكم في الجلوكوز.

وبحسب مجلة "تايمز أوف إنديا" فيما يلي بعض التوابل التي قد تساعد في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري:

الزنجبيل

ثبت في العديد من الدراسات أن الزنجبيل مفيد لمرضى السكر من النوع الثاني. فالزنجبيل له قدرة على خفض نسبة السكر في الدم، كما يساعد على التحكم في استقلاب الدهون، وتعزيز الخصائص المضادة للالتهابات، وتعديل إطلاق الأنسولين والاستجابة له.