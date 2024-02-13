3 أعراض صباحية تشير إلى إصابتك بمرض السكري

أكد خبراء في مجال الصحة أن 3 أعراض صباحية قد تشير إلى إصابتك بمرض السكري، على الرغم من صعوبة تشخيص هذا المرض الذي بات شائعا.

وقال الصيدلاني عباس كناني لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن العطش الشديد فور الاستيقاظ من النوم بوقت قصير، هو أول أعراض الإصابة بالمرض.

وأكد، "في حين يشعر الجميع بالعطش من وقت لآخر، إلا أن الشعور بالعطش طوال الوقت ومنذ الاستيقاظ وحتى بعد شرب الماء، قد يكون علامة على الإصابة بالسكري".

أما العارض الثاني، فهو الجوع المفرط، وقال كناني: "يحدث لأن السكر هو الشكل الرئيس للطاقة التي يستخدمها الجسم من الطعام الذي نتناوله، ولكن دون كمية كافية من الإنسولين لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، وهذا النقص في استخدام الطاقة يدفعك للشعور بالجوع وبالتالي تناول المزيد من الطعام".

أما العلامة الثالثة، فهي التبول بشكل متكرر وأكثر من المعتاد، وأشار كناني إلى أن السبب يكمن في أن السكر الزائد في الدم لا يمكن امتصاصه، فينتهي الأمر به في البول حيث يسحب المزيد من الماء؛ ما يؤدي إلى حاجة التبول بشكل متواصل.

وأنهى كناني حديثه قائلا: "إن مستويات السكر بالدم في الجسم تكون مرتفعة بشكل طبيعي عندما نستيقظ، وهذا ما يجعلنا نوصي بتناول الطعام بعد ساعة إلى ساعة ونصف من الاستيقاظ؛ لأن العديد من الدراسات أكدت أن تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

وفي النهاية أوصى الصيدلاني جميع من يشعرون بالأعراض السابقة بمراجعة الطبيب؛ لإجراء الفحوصات اللازمة تجنبا للعواقب الوخيمة التي قد يسببها المرض.