فوائد "صادمة" للمشي 10 آلاف خطوة يوميًا

وقال الدكتور "ماثيو أحمدي"، كبير الباحثين، إن هذه هي الدراسة الأولى التي تقيس ما إذا كانت الخطوات اليومية يمكن أن تعوض المخاطر الصحية الناجمة عن قلة الحركة.

وقال أحمدي "هذه ليست بأي حال من الأحوال بطاقة خروج من السجن للأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة من الزمن".

وأضاف "ومع ذلك، فهي تحمل رسالة مهمة تتعلق بالصحة العامة مفادها، أن جميع الحركات مهمة وأن الناس يمكنهم ويجب عليهم محاولة تعويض العواقب الصحية الناجمة عن وقت الجلوس الذي لا مفر منه من خلال زيادة عدد خطواتهم اليومية."

و﻿استخدم الباحثون بيانات عن أكثر من 72 ألف فرد ارتدوا جهاز قياس على معصمهم لمدة سبعة أيام لقياس نشاطهم البدني.

وتم استخدام بيانات الجهاز لتقدير عدد الخطوات اليومية والوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس.

و‌بعد ذلك، تابع فريق البحث المسار الصحي للمشاركين، من خلال ربط بيانات الاستشفاء وسجلات الوفاة.

وبعد سبع سنوات، حدثت 1633 حالة وفاة و6190 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المشاركين.

ووجد الباحثون أن العدد الأمثل للخطوات يوميًا لمواجهة وقت الجلوس الطويل يتراوح بين 9000 إلى 10000 خطوة يوميًا.

وقال كبير الباحثين البروفيسور "إيمانويل ستاماتاكيس" إنه في كلتا الحالتين تم تحقيق 50% من الفائدة عند المشي بين 4000 و4500 خطوة في اليوم.

وأكد ستاماتاكيس "إن عدد الخطوات هو مقياس ملموس وسهل الفهم للنشاط البدني، ويمكن أن يساعد الأفراد على مراقبة النشاط البدني بدقة".